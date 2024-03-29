Под Вологдой молодой мужчина погиб из-за курения

В деревне Лесково Вологодского округа накануне вечером во время пожара погиб мужчина. Как уточнили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило около половины девятого вечера. Горела квартира на втором этаже дома №2.

«Соседи, заметившие дым, успели залить водой горящий диван и помогли мужчине 1964 г.р. выйти на улицу. К сожалению, его сын (мужчина 1990 г.р.) погиб», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как посчитали специалисты, причиной трагедии стала неосторожность при курении со стороны погибшего.