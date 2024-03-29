Григорий Филимонов ответил на самые острые вопросы вологжан

«Прямая линия» с врио губернатора Георгием Филимоновым прошла накануне в прямом эфире. Общение врио губернатора с вологжанами длилось два часа. За это время Георгий Филимонов ответил на 40 вопросов. За это время в студию поступило порядка 100 звонков.

Всего перед «прямым эфиром» поступило 3,5 тысячи обращений и вопросов. Врио главы региона пообещал, что на все будут даны квалифицированные ответы.

Больше всего вопросов поступило от жителей Вологды, Череповца и Сокольского округа. Самыми популярными темами стали здравоохранение, ремонт дорог, переселение из ветхого и аварийного жилья.

Также в списке актуальных тем - ЖКХ и энергетика, спорт, образование, СВО, ветеринария, связь и интернет.