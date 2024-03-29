Кафе в Соколе не обеспечивало безопасность при приготовлении блюд

В Соколе владелец кафе «Султан» не обеспечивал безопасность при приготовлении блюд. К такому выводу после проверки точки общепита пришли сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, в ходе проверки было установлено, что объект не зарегистрирован в реестре федеральной службы «Цербер».

«Таким образом, предприниматель не обеспечил необходимую безопасность в ветеринарном отношении подконтрольных госветнадзору товаров при их хранении и использовании для приготовления блюд», - уточнили в управлении Россельхознадзора.

Ведомство выдало предостережение владельцу кафе о недопустимости нарушений законодательства, а также указало, что организовать получение продуктов питания животного происхождения необходимо в сопровождении ветеринарных документов.