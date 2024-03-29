Сотрудник ГИБДД получил травмы в аварии под Череповцом

Авария с участием автомобиля ГИБДД произошла накануне в Череповецком районе. По информации ГИБДД, на 136-м километре трассы Вологда-Тихвин Р21 «Кола» столкнулись автомобили Фольксваген Поло и служебная Шкода Октавия.

По предварительным данным, виновником аварии был 25-летний водитель Фольксвагена, который выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения служебная Шкода улетела в кювет.

Травмы в ДТП получили два человека – водитель Фольксвагена, а также 28-летний сотрудник ГИБДД, который находился на пассажирском сидении Шкоды.