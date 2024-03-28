Полторы сотни населенных пунктов региона могут пострадать от лесных пожаров

Список населенных пунктов, которые могут пострадать в 2024 году от лесных пожаров, публикует правительство Вологодской области.

Как сообщает портал GorodVo, в перечень попали административные центры муниципальных образований - Верховажье, Липин Бор, Сямжа, Шуйское, посёлки Кадуй и Чагода.

Также лесные пожары могут затронуть поселок Новатор Великоустюгского округа, Игмас Нюксенского округа, Сазоново Чагодощенского округа, Чебсара Шекснинского района и ряд других.

В Вологодском округе огонь может угрожать поселкам Кувшиново, Лесково, Сосновка, Уткино, деревням Первомайское, Перьево, Юрчаково, а также железнодорожной станции Дикая.

Помимо небольших деревень и административных центров, в перечне оказались также детские оздоровительные лагеря - учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в Вологодском округе, кадетская школа «Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе, лагерь «Озерки» в Сокольском округе, санаторий «Бобровниково» в Великоустюгском округе, школа путешественников Фёдора Конюхова в Тотемском округе, лагеря «Искра», «Жемчужина Мологи» и «Лесная сказка» под Череповцом и другие.

В общий перечень также попали 19 садоводческих хозяйств, расположенных на территориях Вытегорского и Шекснинского района, а также Великоустюгского, Кадуйского и Сокольского округов.