Вологодская лыжница взяла серебро Всероссийских соревнований «Праздник севера»

Вологодская лыжница Светлана Заборская завоевала серебряную медаль Всероссийских соревнований «Праздник Севера», которые прошли 27 и 28 марта.

Вологодскую область представили Федосова Лидия, Шибалова Марина, Шарова Дарья, Петрушкова Ксения, Заборская Светлана, Новожилов Даниил, Шабанов Егор, Бараев Егор, Ломов Дмитрий, Дутов Платон, Соловьев Павел и Манахов Никита.

Светлана Заборская, которая представляет сразу два региона - Вологодскую и Архангельскую области, завоевала серебро в гонке на 5 км. свободным стилем, показав результат 13:43.2. Вологжанка 19,6 секунды проиграла Елизавете Маслаковой из Москвы. Тройку лидеров замкнула представительница Татарстана Анастасия Утяганова.

Отметим, что «Праздник Севера» проходит в Мурманской области на протяжении месяца и включает в себя соревнования более 20 дисциплин. Ранее прошли соревнования у конькобежцев.

Спортсмены СШОР «Витязь» из областной столицы завоевали 6 медалей. Дарина Кренделева заняла второе место на дистанции 500 метров и третье на 1000 метров. Иван Бурцев трижды был вторым на дистанциях 500, 1500 и 5000 метров, а также завоевал бронзу на дистанции 1000 метров.