Продукты лесохимии Сокольского ЦБК востребованы в России и за рубежом

В 2023 году Сокольский ЦБК, входящий в состав холдинга Segezha Group (MOEX: SGZH), поставлял сухие лигносульфонаты в Турцию, Китай, Израиль, Египет, Тунис и ряд стран СНГ.

В 2023 году выпуск этой продукции составил 12,75 тыс. тонн. Ее применение - многоцелевое. Сухой лигносульфонат используют в цементной, нефтяной промышленности, в автодорожном строительстве, при гранулировании сыпучих материалов. Их применяют также при изготовлении древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры. В химической отрасли лигносульфонат с помощью химических добавок преобразуют в суперплатстификаторы, которые помогают в улучшении качеств и прочности бетона. Так как такие соединения замедляют «схватывание» бетона, их используют в его транспортировке.

«К тёплому сезону ожидается повышение спроса на этот побочный продукт, который используется при производстве цемента и в строительстве», - рассказал Григорий Иванов, генеральный директор АО «Сокольский ЦБК».

Технологическая основа для создания сухого продукта - жидкий лигносульфонат, который образуется при выпаривании сульфитного щелока на вакуум-выпарной установке. На «аэрофонтанной» сушке получается порошок коричневых тонов, представляющий собой смесь натриевых солей лигносульфоновых кислот, редуцирующих и минеральных веществ. Содержание сухих веществ в порошкообразных лигносульфонатах после сушки составляет 96-98%, содержание воды до 2-4 %. Фасовка продукции осуществляется в «биг-бэги» вместимостью 500, 550 и 570 кг.

При выпуске лигносульфонатов большое внимание на Сокольском ЦБК уделяется мероприятиям по контролю выбросов. На сушке ежемесячно проводится замена рукавных фильтров. В 2023 году эффективность очистки от пыли сухой формы продукта повысилась до 95% и выше.

В России этот продукт варки целлюлозы у Сокольского ЦБК приобретают крупные химические и металлургические компании из Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов.