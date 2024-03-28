Начальник вологодского УМВД заявил о сокращении преступности в регионе

В Вологодской области отмечается снижение количества преступлений. Такие данные озвучил начальник УМВД России по Вологодской области генерал-майор Павел Серов на 31-й сессии Законодательного собрания области.

«Сократилась общая преступность. Совершено на 25% меньше убийств, на 23,4% сократилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть потерпевшего. Количество краж сократилось на 10%, угонов – на 30%, на 15% - грабежей, на 14,7% - разбоев», - пояснил Павел Серов.

Важный итог работы силовиков – снижение на 17% числа граждан, погибших в результате преступлений, и на 14% – в ДТП.

«Раскрыто практически 9,5 тысяч преступлений, что выше показателей 2022 года, к ответственности привлечено порядка 6 тысяч лиц, - уточнил Серов.

По его словам, в регионе миграционными службами проведено свыше тысячи проверочных мероприятий, в рамках которых выявлено почти 2,5 тысячи административных правонарушений, совершенных как иностранцами, так и лицами, которые предоставляли им жилье и работу. Возбуждено 32 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации. При этом сократилось число преступлений, совершенных как иностранцами, так и в отношении них.

В сфере экономики полиция раскрыла 454 экономических преступления, из которых 239 – тяжкие и особо тяжкие. Выявлено 59 коррупционных преступлений.

В рамках работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к уголовной ответственности привлечено 359 человек, пресечена деятельность двух нарколабораторий в Череповце и Кадуйском округе. Из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков.

Как рассказал начальник Вологодского линейного отдела на транспорте Владимир Матвеев, за сбыт наркотиков было задержано 36 человек. Кроме того, один наркоторговец пытался перевезти большой объем запрещенных веществ на поезде, однако сотрудники линейного отдела предотвратили преступление.

«Статистика, представленная в отчете, говорит о положительных тенденциях, которые есть в деятельности правоохранительных органов Вологодской области. Безусловно, радует, что растет раскрываемость преступлений, особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям – почти до 100%, - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Вологодской области Игорь Даценко. - Есть хорошая динамика в части снижения преступности. Я связываю это с тем фактором, что увеличивается профилактическая работа, становится эффективнее работа по предотвращению преступлений».

Одной из самых актуальных проблем в правоохранительных органах региона остается кадровый некомплект.