Заброшенная ферма сгорела в Шекснинском районе

Пожар произошел вчера, 27 марта на выезде из деревни Нифантово Шекснинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Информация о возгорании поступила в пожарную службу около семи часов вечера. Женщина, проезжавшая мимо, рассказала, что горит заброшенная постройка, в которой раньше располагалась ферма.

На место происшествия выехали два пожарных расчета в составе девяти человек. Огонь удалось ликвидировать на площади 113 квадратных метров. Пострадавших нет.

Возможной причиной пожара специалисты считают неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.