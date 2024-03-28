Заброшенная ферма сгорела в Шекснинском районе

[ Происшествия ]

Пожар произошел вчера, 27 марта на выезде из деревни Нифантово Шекснинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Информация о возгорании поступила в пожарную службу около семи часов вечера. Женщина, проезжавшая мимо, рассказала, что горит заброшенная постройка, в которой раньше располагалась ферма.

На место происшествия выехали два пожарных расчета в составе девяти человек. Огонь удалось ликвидировать на площади 113 квадратных метров. Пострадавших нет.

Возможной причиной пожара специалисты считают неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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