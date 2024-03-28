На Вологодчине увеличат выплаты за воспитание приемных детей

Депутаты Законодательного собрания области поддержали инициативу врио губернатора Георгия Филимонова об увеличении размеров выплат за воспитание приемных детей.

С 1 июля 2024 года размер вознаграждения приемных родителей повысится на 17,2% по сравнению с установленными на данный момент выплатами. Родители, которые взяли в семью не более трех детей будут получать по 6 748 рублей ежемесячно на каждого ребенка. За четвертого и последующего ребенка – около 9 тысяч рублей. За ребенка с ограниченными возможностями здоровья выплата составит 11 246 рублей. Ко всем выплатам прибавляется районный коэффициент — 15 % или 25 % в зависимости от места проживания.

По словам председателя Комитета по социальной политике, члена фракции «Единая Россия» Елены Быковой, в Вологодской области ведётся планомерная работа по поддержке семей с детьми, в том числе многодетных и малоимущих.

«Особое внимание уделяется развитию института приёмной семьи, чтобы дети-сироты и дети, лишившиеся попечения родителей, смогли воспитываться в домашних условиях. Поддержка приёмных родителей имеет разные формы, среди которых компенсация услуг за ЖКХ для многодетных семей, бесплатный проезд для детей на городском транспорте, путёвки на отдых и другие выплаты. Немаловажным элементом заботы государства является предоставление ежемесячного вознаграждения за труд приёмных родителей», — рассказала Елена Быкова.

Отметим, что предыдущее повышение размеров выплат вологжанам за воспитание приёмных детей было в 2021 году.