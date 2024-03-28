Три перекрестка реорганизуют в Череповце

Для уменьшения пробок в Череповце переделают три перекрестка: улиц Архангельской и Победы, Архангельской и Краснодонцев, Октябрьского проспекта и Рыбинской, сообщает портал cherinfo.

«В Зашекснинском районе нужно организовать движение со строящегося участка улицы Рыбинской, сделать въезды со всех сторон перекрестка. На перекрестке Архангельской и Победы будут перекладывать трамвайные пути и инженерные сети. Там будет сделано дополнительное место для разворота по Архангельской и отдельные полосы только для поворота направо. Все это делается, чтобы увеличить пропускную способность. На перекрестке Архангельской и Краснодонцев тоже сделают дополнительную полосу для поворота направо в сторону военкомата, будет уложен новый асфальт. Здесь тоже нужно разгрузить движение», - рассказал директор управления капстроительства и ремонтов Сергей Громов.

Реорганизацию перекрестков планируют завершить к 1 сентября. На эти цели из областного бюджета выделено 212 миллионов рублей. Контракты на выполнение работ уже заключены.