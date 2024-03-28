В Вологде откроется выставка живописи и скульптуры «Движение. Форма. Цвет»

Выставка живописи и скульптуры «Движение. Форма. Цвет» откроется 29 марта в главном здании Вологодской областной картинной галереи в областном центре. В экспозицию вошли около 100 произведений московских скульпторов Вадима и Станислава Кирилловых и московского художника Эдуарда Аниконова.

Авторы сотрудничают уже не первый раз, ранее их проекты были представлены в России и за рубежом, в том числе в Академии изящных искусств во Флоренции.

Живописные работы Эдуарда Аниконова базируются на создании цветовых контрастов. Искусствоведы сравнивают яркие пульсирующие полотна художника с окнами в современный мир, где спирали и механизмы символизируют безостановочный процесс развития. В экспозиции представлена известная работа художника – «Жажда» (2015), посвященная труду сталеваров. Произведение принесло автору широкую известность в России и за рубежом.

В основе работ Вадима и Станислава Кирилловых – сплетение скульптуры, графики и живописи. Их оригинальная пластика привлекает внимание выразительностью и четкостью силуэта, балансом пространства и формы, статичности и полета, движения и покоя, а изысканная патина на бронзовых изделиях вносит некий живописный элемент.

Творчество скульптуров и ранее было связано с Вологдой. Памятник работы Вадима и Станислава Кирилловых Христофору Леденцову появился в нашем городе в 2022 году к 180-летию мецената и 875-летию Вологды.

В проекте «Движение. Форма. Цвет» скульптура и живопись объединяются в динамичный тандем. В художественном языке Эдуарда Аниконова и скульпторов Кирилловых предмет или форма выстраивают описание идеи творчества, в котором духовный рост и поиск истины неотделимы от «механизма» человеческой жизни.

Выставка продлится до 19 мая.

12+