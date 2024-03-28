Деревянный жилой дом сегодня утром загорелся в Вологде

Сегодня утром загорелся деревянный одноэтажный жилой дом на улице Шараповской в областном центре. В пожарную службу сообщение о возгорании поступило в 8:25, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.

Огнеборцы прибыли на место в считанные минуты. Пламя было видно из здания специализированной пожарно-спасательной части, расположенной рядом.

Площадь возгорание на тот момент составила 150 квадратных метров. Тушить пожар принялись 22 специалиста и шесть единиц техники.

Спустя два часа удалось ликвидировать открытое горение. Обрушилась часть кровли, пожарные разбирают завалы и ликвидируют скрытые очаги.

Людей в доме не оказалось, поэтому никто не пострадал.

На месте работает дознаватель. Причины пожара устанавливаются.