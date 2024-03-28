Депутаты Вологодской гордумы единогласно отправили в отставку Сергея Воропанова

Депутаты вологодской городской Думы единогласно отправили экс-мэра Вологды Сергея Воропанова в отставку. Во время голосования присутствовало 29 городских парламентариев.

Как сообщают вологодские СМИ, также единогласно депутаты проголосовали за кандидатуру Андрей Накрошаева в качестве врио мэра Вологды.

«Воропанов покинул свой пост, сохранив коммуникации, которые, конечно, понадобится ему в дальнейшей карьере. Глава города Сапожников продемонстрировал командную работу и политическую зрелость, а депутаты Гордумы - единство рядов и понимание того, что городу нужно двигаться дальше и развиваться в новых политических условиях и в темпе, заданном Георгием Филимоновым», - публикует комментарий неназванного собеседника из правительства области Telegram-канал «Вологодской канвой».