Андрей Накрошаев озаботился гуляющими по заречью коровами

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев озаботился проблемой с коровами, которые свободно гуляют в заречной части города. Видео с животными в последнее время стали часто появляться в соцсетях. Домашние животные содержатся в частном секторе, однако из-за недосмотра хозяев оказываются во дворах многоквартирных домов, чем вызывают недовольство вологжан.

В соцсетях Андрей Накрошаев признался, что проблема действительно существует.