Андрей Накрошаев озаботился гуляющими по заречью коровами

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев озаботился проблемой с коровами, которые свободно гуляют в заречной части города. Видео с животными в последнее время стали часто появляться в соцсетях. Домашние животные содержатся в частном секторе, однако из-за недосмотра хозяев оказываются во дворах многоквартирных домов, чем вызывают недовольство вологжан.
В соцсетях Андрей Накрошаев признался, что проблема действительно существует.
«С недобросовестными владельцами животных уже поговорили. Подключили УМВД. Сейчас разрабатываем механизм по серьезному контролю таких домовладений. Свободный выгул в городе крупных рогатых животных создает опасность для жителей. Проблема системная – необходима и системная профилактика, если понадобится, в жёстком режиме», - написал врио мэра на своей странице.