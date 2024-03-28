Андрей Накрошаев озаботился гуляющими по заречью коровами

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев озаботился проблемой с коровами, которые свободно гуляют в заречной части города. Видео с животными в последнее время стали часто появляться в соцсетях. Домашние животные содержатся в частном секторе, однако из-за недосмотра хозяев оказываются во дворах многоквартирных домов, чем вызывают недовольство вологжан.   

В соцсетях Андрей Накрошаев признался, что проблема действительно существует.

«С недобросовестными владельцами животных уже поговорили. Подключили УМВД. Сейчас разрабатываем механизм по серьезному контролю таких домовладений. Свободный выгул в городе крупных рогатых животных создает опасность для жителей. Проблема системная – необходима и системная профилактика, если понадобится, в жёстком режиме», - написал врио мэра на своей странице.

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