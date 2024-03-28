Жителя Вохтоги оштрафовали за укрывательство убийства

Грязовецкий суд оштрафовал жителя Вохтоги за укрывательство убийства. О происшествии стало известно в конце августа прошлого года, когда работник управляющей компании пришел в квартиру, принадлежащую администрации округа. Жилец, который проживал в этой квартире, скончался за месяц до этого и соседи, жившие рядом с пустующей квартирой, стали жаловаться на сильный запах.

Работник управляющей компании хотел вынести из квартиры весь мусор и наткнулся на балконе на мумифицированные останки человека.

«В ходе следствия было установлено, что мумифицированное тело принадлежит мужчине, смерть которого наступила от колото-резанного ранения в грудь», - пояснили в пресс-службе судов области.

Полиция задержала одного из приятелей умершего мужчины, который мог оказаться свидетелем убийства. Задержанный рассказал, что еще 10 апреля пришел к нему в гости и обнаружил, что тот убил человека и попросил спрятать труп.

«Хозяин квартиры предложил завернуть труп в черный полиэтиленовый пакет. Вместе они упаковали тело, вынесли его на балкон, прикрыли строительным мусором и пленкой. После этого мужчины жили своими жизнями, продолжали общаться. Иногда выпивали у друга, где на балконе лежал труп», - уточнили в областном суде.

В ходе расследования обстоятельств убийства следствие пришло к выводу, что приятель подозреваемого к нему не причастен, а виноват лишь в том, что не сообщил об этом в правоохранительные органы.

В результате суд признал его виновным в укрывательстве убийства и оштрафовал на 8000 рублей.