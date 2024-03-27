С вологодского предприятия взыскали более 3 млн рублей за гибель работника

Районный суд Сокола взыскал компенсацию морального вреда с ООО «Техносила» за погибшего работника. Трагедия произошла в декабре 2022 года в деревне Баранково под Вологдой.

Как ранее было установлено, 41-летний водитель автокрана проводил разгрузочные работы на расстоянии менее 30 метров от крайнего провода линии электропередач. В результате этого от линии электропередач через стрелу автокрана прошла электрическая дуга в стоящего рядом человека. От полученной электротравмы мужчина скончался на месте.

У погибшего мужчины в Соколе остались жена, мать и двое несовершеннолетних детей.

Летом прошлого года в суде была установлена вина водителя автокрана, и он был приговорен к году условного срока. Позже родные погибшего обратились в суд с иском к ООО «Техносила» о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

«Судом установлено, что моральный вред причинен истцам в связи со смертью их родного человека – мужа, сына и отца. Смерть мужчины наступила при использовании источника повышенной опасности - автокрана, принадлежащего ответчику и управляемого его работником. Поэтому суд признал ООО «Техносила» лицом, ответственным за возмещение морального вреда», - пояснили в пресс-службе судов области.

В результате с ООО «Техносила» в пользу жены погибшего взыскано 750 тысяч рублей, в пользу матери – 500 тысяч рублей и в пользу каждого из детей по 1 млн рублей.