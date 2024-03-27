Вологжанка обокрала пенсионерку из Кировской области под предлогом снятия порчи

Жительница Вологодской области подозревается в краже денег и ювелирных украшений под предлогом «снятия порчи». Ее жертвой стала пенсионерка из Кировской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.

В отделение полиции обратилась жительница одной из деревень Афанасьевского района. Женщина рассказала, что у нее обманным путем похитили наличные деньги, золотые сережки и позолоченное кольцо. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

64-летняя пенсионерка пояснила, что вечером к ней заходили две незнакомые женщины с большими сумками разных вещей. Они предлагали что-нибудь купить, однако женщина отказалась. Уходить незнакомки не торопились, у женщин завязался разговор. В ходе беседы пенсионерка пожаловалась на неприятности у сына, на что одна из женщин предложила услуги по снятию порчи. Взрослого сына, который находился в это время в квартире, попросили выйти на улицу. Женщина сделала заговор над стаканом воды и пообещала, что все будет хорошо. Однако для закрепления эффекта потребовала деньги и золото, которое пенсионерка передала, находясь под внушением.

Найти аферисток удалось в соседнем – Омутнинском – районе, так как сын потерпевшей запомнил приметы автомобиля, на котором передвигались женщины. Наряд ГИБДД задержал машину. В ней находились жители Вологодской области цыганской национальности.

Злоумышленницей оказалась одна из пассажирок – 49-летняя женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Украденное у пенсионерки было изъято. В настоящее время расследование продолжается.