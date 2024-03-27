Большую часть грязи у бортового камня в Вологде подрядчики должны убрать к 1 апреля

Власти Вологды заявили, что подрядчикам поручено убрать большую часть грязи у бортового камня с городских улиц до 1 апреля. Полностью завершить уборку улиц от грязи необходимо до 15 апреля.

«Работы по приведению города в порядок после зимы проводятся в ежедневном режиме как в центральной части города, так и во всех микрорайонах. Ведется ежедневный контроль за соблюдением сроков и качества работ. Поставил задачу основную уборку прилотковых зон провести к 1 апреля, полностью убрать грязь вдоль дорог к 15 апреля. Всего сегодня задействовано 17 бригад - это 50 рабочих и 27 единиц техники. Кроме того, уделяем большое внимание другим направлениям весенней уборки: очищаем улицы от оставшегося снега, с апреля начинаем мыть остановки и ограждения, обрабатывать дороги соляным раствором. Ждем открытия асфальтовых заводов, чтобы приводить дороги в порядок», - рассказал врио мэра города Андрей Накрошаев.

К примеру, сегодня ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» убирают смет у бортового камня участков улиц Козленской, Предтеченской, Ленинградской, Дальней, Некрасова, Добролюбова, Поэта Романова, Беляева, Конева, Сергея Преминина, Можайского, проспекта Победы, Пошехонского шоссе, Осановского проезда. С сегодняшнего дня в дополнение к бригадам дорожных рабочих подключились специализированные машины «Бродвеи».

Контроль за уборкой городских улиц осуществляют специалисты «Службы городского хозяйства».