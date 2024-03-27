Обманутым вологодским дольщикам выплатят компенсацию

Власти Вологодской области намерены выплатить компенсации обманутым дольщикам, пострадавшим при строительстве элитного жилого комплекса Royal Park в деревне Маурино Вологодского округа. Всего в списке – 71 человек, часть из которых должны были получить жилье еще в 2015 году. Соответствующий законопроект был поддержан сегодня вологодскими парламентариями.

«В 2024 году мы восстанавливаем справедливость в отношении обманутых дольщиков. В частности, из-за затянувшихся сроков строительства жилых домов № 9 и 10 в деревне Маурино обманутыми оказались 71 человек. Они получат компенсацию вложенных ими средств в строительство домов не позднее июня 2024 года. В областном бюджете на эти цели заложено порядка 300 миллионов рублей», - заявил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

Размер компенсации будет рассчитан исходя из средней стоимости квадратного метра жилья, но общая площадь жилого помещения не должна превышать 120 кв.м.

Как ранее сообщалось, дома в жилом комплексе Royal Park возводили две организации - ООО «Строительное управление – 35» и ООО «Спецстрой», которыми руководил Александр Юшин. В прокуратуре области в 2023 году заявили, что организации заключали договоры долевого строительства, хотя сами «не обладали необходимыми для этого финансовыми и производственными возможностями». В результате два дома так и не были достроены.

В мае прошлого года Александра Юшина признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорили 5 годам условного срока. Ущерб от действий его организаций оценили в 130 млн рублей.

В настоящее время строительная готовность одного из домов составляет лишь 40%, второго – 70%, - уточнили в пресс-службе врио губернатора.