Три человека пострадали в ДТП с «Камазом» в Кирилловском районе

[ Происшествия ]

Авария произошла сегодня, 27 марта, около 11:10 на 7 километре автодороги Кириллов – Вогнема Кирилловского района.

Как сообщает областной УМВД, водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в комбинированную дорожную машину КамАЗ, которая ехала в попутном направлении и чистила дорогу.

По предварительным данным, водитель и два пассажира легковушки получили травмы, и были доставлены в больницу. Погибших нет.

Согласно одной из версий, водитель «Лады», мог не заметить большегруз из-за яркого солнца. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

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