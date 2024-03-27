Три человека пострадали в ДТП с «Камазом» в Кирилловском районе

Авария произошла сегодня, 27 марта, около 11:10 на 7 километре автодороги Кириллов – Вогнема Кирилловского района.
Как сообщает областной УМВД, водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в комбинированную дорожную машину КамАЗ, которая ехала в попутном направлении и чистила дорогу.
По предварительным данным, водитель и два пассажира легковушки получили травмы, и были доставлены в больницу. Погибших нет.
Согласно одной из версий, водитель «Лады», мог не заметить большегруз из-за яркого солнца. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.