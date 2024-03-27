82 школы отремонтируют на Вологодчине до 2030 года

Врио губернатора Георгий Филимонов анонсировал новый проект «Детям Вологодчины – комфортное обучение!» на очередном оперативном совещании в Правительстве области. В рамках проекта в течение шести лет планируют отремонтировать 82 школы и 25 профильных образовательных организаций.

«Программа обширная, очень капиталоемкая. Проект рассчитан до 2030 года и потребует почти 13 млрд рублей инвестиций. В этом году мы капитально отремонтируем 25 школ, в течение двух лет- 59 детских садов. В периметре наших приоритетов одно из главных мест занимает капремонт и обеспечение антитеррористической защищенности объектов социального значения», - подчеркнул Георгий Филимонов.

296 объектов образования оснастят современными системами безопасности.

Кроме того, в общежитиях колледжей и техникумов создадут дополнительные места для студентов из малых городов. Так, до 2030 года отремонтируют общежития 17 учреждений и создадут 929 новых мест.

Что касается этого года, то в планах провести ремонты на 125 объектах, в том числе в 25 школах, ремонт 28 учебных корпусов и мастерских в колледжах и техникумах, а также 19 общежитий. Необходимые средства в размере 2 млрд рублей уже выделены.