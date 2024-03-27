В Вологде пьяный мужчина устроил беспорядки в церкви

Вечером в одной из церквей областной столицы, расположенных в центре города, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Когда на вызов прибыл наряд, они обнаружили в церкви нетрезвого мужчину. Ранее он потребовал работников церкви выдать ему полторы сотни церковных свечей. Нужного количества в наличии не оказалось, поэтому сотрудники посоветовали оплатить часть свечей или обратиться в другие церкви.

Мужчине такой ответ не понравился, он стал ругаться матами и оскорблять всех присутствующих. После того, как росгвардейцы потребовали покинуть помещение, он отказался в грубой форме и оказал сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны.

В конце концов, мужчину все-таки удалось задержать. Дебоширом оказался 40-летний житель Вологодского района. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.