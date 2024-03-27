На Вологодчине законодательно запретили склонять женщин к аборту

В Вологодской области на законодательном уровне запретили склонять женщин к абортам. Соответствующие поправки в законодательство были приняты в ходе 31-й сессии Законодательного собрания области.

Парламентарии уточнили формулировку, касающуюся самих неправомерных действий. Административная ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности наступит, если эти действия были совершены путем подкупа, обмана, шантажа или использования служебной зависимости беременной женщины.

«В ходе обсуждения было высказано много сомнений в необходимости такой инициативы, трудности доказывания факта склонения к аборту. Но здесь важно было отграничить именно неправомерные действия, так как, безусловно, разговоры и обсуждение этой темы в семейном кругу ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны правонарушением. Безусловно, что решение вопроса – оставить ребенка или прервать беременность – это выбор только самой женщины, но выбор осознанный. Поэтому при принятии такого важного, порой необратимого для женщины решения, необходимо оградить ее от обмана, угроз, использования служебной зависимости от работодателя», - отметила председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Склонение беременной женщины к аборту повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц от 30 000 до 50 000 рублей.

Составлением протоколов об административных правонарушениях будут заниматься уполномоченные лица департамента здравоохранения, а рассмотрение дел отнесено к компетенции мировых судей.