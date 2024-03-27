В Вологде начали принимать заявления от родителей потенциальных первоклассников

В Вологде в среду начали принимать заявления от родителей, чьи дети пойдут в первые классы в новом учебном году. Постановление о приеме заявлений публикует управление образования города.

По предварительным данным, всего в новом учебном году впервые пересекут школьные пороги порядка 5000 детей.

«Как и в предыдущие годы, зачисление проходит по территориальному принципу: в первую очередь принимаются заявления от семей, проживающих на закрепленной за школой территории. Вместе с тем, две школы являются школами общегородского набора и за ними закреплены все улицы города Вологды. Это школа №1 с углубленным изучением английского языка и гимназия №2», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Подавать заявление можно несколькими способами – на сайте Госуслуг, лично принести заявление в школу или отправить его по почте.

Отказать в приеме заявления школа может только в том случае, если в ней уже отсутствуют свободные места.

Всего в новом учебном году откроют 190 первых классов в 40 школах. Также будут открыты 171 общеобразовательный класс и 19 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.