На юбилеи совместной жизни вологжанам будут платить деньги

Вологжане, прожившие в браке более 50 лет, будут получать единовременные выплаты на юбилеи свадьбы. Сегодня депутаты Законодательного собрания области приняли соответствующий законопроект.

Как сообщает пресс-служба врио губернатора региона, выплаты полагаются на 50, 60 и 70 лет совместной жизни.

«Супруги, которые в браке на протяжении долгих лет совместной жизни - пример для современной молодежи. В качестве поощрения для таких пар мы предусмотрели выплату в размере 10 тысяч рублей к юбилеям 50, 60 и 70-летия со дня заключения брака. Потребность средств областного бюджета на предоставление выплат составит порядка 18 миллионов рублей ежегодно», - пояснил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

Для получения подобных выплат необходим ряд условий. Во-первых, супруги до получения выплаты должны проживать на территории Вологодской области не менее пяти лет. Во-вторых, брак не должен прекращаться, либо быть признан недействительным по решению суда.

Как уточняет пресс-служба врио главы региона, ежегодно на получение подобной выплаты смогут рассчитывать порядка 1800 семейных пар.