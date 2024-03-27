Вологжанка зарезала супруга в ходе ссоры

[ Происшествия ]

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства 55-летнего мужчины. В совершении преступления подозревается его 42-летняя супруга.

«По версии следствия, 22 марта на улице Возрождения областного центра по месту жительства в ходе употребления спиртного женщина ножом причинила смертельное ранение мужу 55, от которого тот скончался на месте происшествия. О происшествии в правоохранительные органы сообщили очевидцы - знакомые супругов», - рассказали в региональном управлении следкома.

В ходе предварительного расследования с места преступления изъято орудие убийства и другие вещдоки.

Суд заключил задержанную под стражу.

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