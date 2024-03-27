Украинские спецслужбы пытаются вербовать вологжан для диверсий

[ Общество ]

Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских и иностранных граждан, проживающих на Вологодчине, для совершения диверсий и сбора разведданных.

Попытки украинских спецслужб установить контакты с вологжанами, а также с беженцами из Украины, проживающими в Вологодской области, фиксирует региональное управление ФСБ. В ведомстве заявили, что на потенциальных исполнителей спецслужбы Украины пытаются выйти через Telegram-каналы.

«Обращаем внимание, что передача или собирание иностранным гражданином по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности РФ, образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет», - уточнили в региональном управлении ФСБ.

При этом гражданин освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщит о попытке вербовки компетентным структурам. 

Теги:
вербовка УФСБ
 

Последние новости

Вологжанка зарезала супруга в ходе ссоры
Украинские спецслужбы пытаются вербовать вологжан для диверсий
Елена Земчихина ушла с должности руководителя АНО «Городской проектный центр»
Законодательному собранию Вологодской области исполнилось 30 лет
«Центр социального питания» Вологды обвиняют в нарушении законодательства
«Северянка» одержала четыре из четырех побед этапа чемпионата России по волейболу
В «Службе городского хозяйства» Вологды сменился руководитель
Следователи рассказали о деталях уголовного дела главы регионального УФАС
Вологжане больше всего жалуются на теплоснабжение и электроснабжение
ХК «Северсталь» продлил контракт с Андреем Козыревым