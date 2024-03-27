Украинские спецслужбы пытаются вербовать вологжан для диверсий

Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских и иностранных граждан, проживающих на Вологодчине, для совершения диверсий и сбора разведданных.

Попытки украинских спецслужб установить контакты с вологжанами, а также с беженцами из Украины, проживающими в Вологодской области, фиксирует региональное управление ФСБ. В ведомстве заявили, что на потенциальных исполнителей спецслужбы Украины пытаются выйти через Telegram-каналы.

«Обращаем внимание, что передача или собирание иностранным гражданином по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности РФ, образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет», - уточнили в региональном управлении ФСБ.

При этом гражданин освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщит о попытке вербовки компетентным структурам.