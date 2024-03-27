Елена Земчихина ушла с должности руководителя АНО «Городской проектный центр»

Руководитель АНО «Городской проектный центр» Вологды Елена Земчихина уволилась с должности. Об этом сама Земчихина написала в соцсетях.

«Я оставляю любимому городу одну из лучших команд в стране по проектной работе и одну из лучших - по информированию и пиару.

Создавать и развивать их было сложно и интересно. Видеть результаты работы - гордо и приятно.

Лучшее, что было за эти годы, - люди. Талантливые, трудолюбивые, целеустремлённые, добрые и весёлые. Благодарю за работу каждого», - написала Елена Земчихина на своей странице в соцсетях.

По ее словам, пока она не знает, чем будет заниматься дальше.

АНО «Городской проектный центр» был организован в Вологде год назад. Главной задачей вновь созданной структуры была проектная деятельность и координация подготовки к 880-летию Вологды, которое будет отмечаться в 2027 году.

Проектный центр должен был заниматься не только событийными мероприятиями, но и в целом крупномасштабными проектами в разных сферах - градостроительстве, культуре, городском хозяйстве, архитектуре, спорте и так далее.