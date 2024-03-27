Законодательному собранию Вологодской области исполнилось 30 лет. В результате прямых выборов, проведенных 20 марта 1994 года, был сформирован представительный орган госвласти – Вологодская областная Дума, в состав которой вошли 15 человек.

Первая сессия проходила на протяжении двух дней: началась 31 марта, а завершилась 1 апреля. Позднее Вологодская областная Дума была переименована в Законодательное Собрание Вологодской области.

С 2003 года стали использовать смешанную избирательную систему, которая используется до сих пор. Состав ЗСО формируется на основе пропорциональных и мажоритарных систем, то есть 50 процентов депутатов избираются от политических партий, вторая половина депутатского корпуса выбирается по одномандатным округам. С 1999 года количество депутатов в каждом созыве составляет 34 человека.

В настоящий момент в состав Законодательного собрания входят пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Все депутаты разделены по девяти комитетам, каждый из которых представляет отдельное направление деятельности.

«Законодательное Собрание 30 лет назад стало одним из опорных элементов государственной власти региона, принципиальным защитником интересов граждан. Каждое наше постановление, каждый закон рассматривается нами именно через эту призму. Именно поэтому мы осуществляем прямую связь с федеральным центром, Правительством страны и области, другими регионами, получаем обратную связь от граждан. И тот высокий уровень разработанных и принятых законопроектов является результатом нашей совместной деятельности», - уверен председатель Законодательного собрания Андрей Луценко.

За 30 лет Законодательное собрание приняло свыше 5,5 тыс. законов, которые всегда отвечали потребностям того или иного исторического периода. Только за последнюю пятилетку принято около 200 законов, направленных на поддержку малообеспеченных категорий граждан, многодетных семей, врачей, учителей, аграриев, предпринимателей, участников СВО.

Цифровизация и электронный документооборот позволили сделать законодательный процесс гораздо более эффективным. Депутаты восьмого созыва приняли свыше 600 законов, в десять раз больше в сравнении с первым.

Особое внимание депутатов уделяется взаимодействию с гражданами. Парламентарии проводят личные приемы, регулярно совершают выезды в районы и округа, посещают промышленные предприятия. Вологжане в свою очередь всегда рассчитывают на содействие депутатов в решении тех или иных вопросов. За пять лет парламентариями рассмотрено свыше 27 тыс. обращений граждан.

«Законодательство должно оперативно отвечать запросам времени. Мы стали свидетелями событий в истории страны, которые навсегда изменили наши представления об устройстве мира, экономики, взаимоотношений с другими государствами. Чтобы реактивно отвечать на вызовы времени и наших «партнеров», мы должны быть уверены, что у себя дома мы выступаем одним фронтом и работаем на одну задачу - благополучие наших граждан», - отметил Андрей Луценко.

На протяжении всего юбилейного года Законодательное Собрание проводит мероприятия, приуроченные к 30-летию. В официальной группе ЗСО «ВКонтакте» на протяжении месяца идет марафон поздравлений депутатов всех фракций областного парламента. К юбилею издан буклет и подготовлен видеофильм. С ними можно ознакомиться в разделе «30 лет» на этом сайте. Будут объявлены конкурсы журналистских работ и рисунков на тему деятельности Законодательного Собрания.