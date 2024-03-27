«Центр социального питания» Вологды обвиняют в нарушении законодательства

Муниципальное учреждение «Центр социального питания» признано нарушившим федеральный закон «О защите конкуренции». Как пояснили в региональным управлении ФАС, МАУ включило в свое положение о закупках «не обоснованные случаи закупок у единственного поставщика. В том числе на высоко конкурентных рынках». Как было установлено, предприятие закупает продукты и услуги по организации питания в городских образовательных учреждениях.

«В результате «Центр социального питания» систематически осуществляет закупки продуктов питания у единственного поставщика без учета наличия конкурентного товарного рынка. Например, в 2021 году МАУ «ЦСП» заключило соглашения с единственным поставщиком на организацию питания на общую сумму 180,2 млн рублей, в 2022 году почти на 204,7 млн рублей, в 2023 году на 258,7 млн рублей», - рассказал в региональном управлении ФАС.

Несмотря на то, что рынок продуктов питания считается одним из самых высококонкурентных, договоры заключались с ООО «Общепит», ООО «Стиль Вологды», а также ИП Фроловой Н.Н.

В результате проверки муниципального учреждения антимонопольщики выдали ему предписание об устранении нарушений, которое должно быть исполнено до 17 апреля этого года.