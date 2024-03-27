«Северянка» одержала четыре из четырех побед этапа чемпионата России по волейболу

В Череповце завершился последний тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Игры прошли с 20 по 26 марта.

Местная команда «Северянка» одержала четыре победы из четырех, дважды обыграв «Динамо-Анапа» с одинаковым счётом 3:1. Два раза череповчанки были сильнее «Липецка», оба матча завершились со счётом 3:0.

«Северянка» заняла четвертое место в турнирной таблице предварительного этапа, одержав 29 побед в 44 матчах. Финальный этап пройдёт в два тура с 8 по 14 апреля в Санкт-Петербурге и с 22 по 28 апреля в Калининграде.

Команда Вадима Панкова поборется за медали турнира с «Локомотивом-2» - лидером по итогам предварительного этапа, клубом из Питера «Карабелкой», который сейчас находится на втором месте, «Омичкой», «Сахалином» и «Муромом».