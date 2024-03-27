В «Службе городского хозяйства» Вологды сменился руководитель

В муниципальном учреждении «Служба городского хозяйства» Вологды сменился руководитель. С сегодняшнего дня ведомство возглавила Юлия Попова, которая ранее работала заместителем директора управления по содержанию автомобильных дорог Вологодской области.

Как сообщает портал «Вологда.рф», Юлия Попова – коренная вологжанка, в 2008 году окончила Вологодский строительный колледж по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». Позже также окончила Вологодский госуниверситет на факультете педагогики и психологии.

После окончания вуза преподавала в Вологодском строительном колледже, затем перешла на работу в региональное управление автомобильных дорог, где отвечала за контроль и качество содержания дорог регионального значения.