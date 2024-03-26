Вологжане больше всего жалуются на теплоснабжение и электроснабжение

[ Общество ]

В Вологодской области выстраивают систему быстрого реагирования на обращения жителей региона по работе коммунальных предприятий.

По словам заместителя губернатора Евгении Мазановой, большое количество обращений граждан в Центр управления регионом было связано с проблемами в теплоснабжении и электроснабжении.

«Основная причина большого количества обращений была вызвана с отсутствием системы взаимодействия между органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и ТСЖ», – рассказала Евгения Мазанова.

В настоящее время проводится работа по подключению к системе Инцидент-менеджмент крупных ресурсоснабжающих организаций. На сегодня к ней подключились уже 12 из них.

Ресурсоснабжающие предприятия также подключаются к чатам глав округов и районов для быстрого реагирования на обращения граждан.

Чтобы контролировать работу котельных, расположенных на удалении от райцентров, в них планируют установить камеры видеонаблюдения. Теплоснабжающими и электросетевыми организациями уже сформированы программы ремонтных работ на 2024 год.

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