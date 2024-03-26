ХК «Северсталь» продлила контракт с Андреем Козыревым

Андрей Козырев продолжит тренировать ХК «Северсталь». Контракт с 50-летним специалистом продлен еще на один сезон. Об этом на своей страничке в ВК сообщает президент хоккейного клуба Вадим Германов.

«Год назад Андрей Леонидович стал главным тренером нашей хоккейной команды. В прошедшем сезоне «Северсталь» показала красивый хоккей, волю к победе и заняла пятое место в турнирной таблице Запада по итогам регулярного чемпионата и вышла в плей-офф», - написал Германов в соцсетях.

1/8 финала кубка Гагарина череповчане встречались с московским «Спартаком» и уступили в серии до 4 побед со счётом 1:4.

Также клуб продлил контракт со своим лучшим легионером Адамом Лишкой. Нынешний чемпионат стал лучшим для Лишки в КХЛ — словак набрал 37 (14+23) очков в 72 матчах. Всего на счету нападающего 125 (53+72) баллов в 351 матче в Лиге.