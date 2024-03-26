В Вологодской области обнаружили предприятие-фантом по продаже рыбной продукции

В Вологодской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора установили факт продажи порядка 46,3 тонн небезопасной рыбной продукции. Продажу осуществляла ООО «Торговая компания «Питерские морепродукты» на площадке, которая была зарегистрирована в Вологде.

По сведениям ФГИС «Меркурий», с 22 мая 2023 года по 10 марта 2024 года в адрес «Питерских морепродуктов» от московских предприятий были направлены сосиски, шпикачки замороженные и печень трески мороженая.

«При детальном анализе, на основании которого выработана печень трески, установлено введение в оборот данной рыбной продукции неустановленного происхождения. При этом площадки производителей (ООО «УСПЕХ», ООО «АЭСТ», ИП Зуев С.Н., ИП Токаж Н.С.) исключены из реестра Федеральной государственной информационной системе «Цербер», производственные сертификаты аннулированы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также было установлено, что по адресу в Вологде, где были зарегистрированы «Питерские морепродукты», не было никакой торговой площадки. На этом основании эксперты пришли к выводу, что площадка является фантомной.

О факте продажи небезопасной рыбной продукции сообщено в управления Россельхознадзора, УМВД России по Вологодской области, а также в управление ФНС по Санкт-Петербургу для принятия мер.