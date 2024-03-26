Миллион рублей получит лучшее сельское поселение в Череповецком районе

[ Общество ]

Начался прием заявок на конкурс за звание «Лучшего сельского поселения Череповецкого муниципального района». Победитель получит один миллион рублей на развитие. Об этом сообщила администрация района на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Сельским поселениям предлагается рассказать о своих достижениях в области муниципального управления, в том числе о решениях вопросов в сфере культуры, спорта, благоустройства и занятости населения.

Заявки принимаются до 26 апреля. Результаты конкурса объявят не позднее 1 июня.

В прошлом году лучшим поселением стало Мяксинское. Выигранные средства потратили на благоустройство центральной площади Мяксы, проведение праздничного мероприятия и подготовку печатного издания, посвященному 570-летию села Мякса

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