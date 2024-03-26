Миллион рублей получит лучшее сельское поселение в Череповецком районе

Начался прием заявок на конкурс за звание «Лучшего сельского поселения Череповецкого муниципального района». Победитель получит один миллион рублей на развитие. Об этом сообщила администрация района на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Сельским поселениям предлагается рассказать о своих достижениях в области муниципального управления, в том числе о решениях вопросов в сфере культуры, спорта, благоустройства и занятости населения.

Заявки принимаются до 26 апреля. Результаты конкурса объявят не позднее 1 июня.

В прошлом году лучшим поселением стало Мяксинское. Выигранные средства потратили на благоустройство центральной площади Мяксы, проведение праздничного мероприятия и подготовку печатного издания, посвященному 570-летию села Мякса