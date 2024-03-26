Начался сбор заявок на юбилейный фестиваль «Город ремесел»

X Международный фестиваль народных промыслов «Город ремесел» пройдет в Вологде с 27 по 30 июня.

Конкурсная программа включает семь номинаций: «Женские ремесла (кружевоплетение, вышивка, традиционный костюм, ткачество, лоскутное шитье, традиционная кукла)»; «Роспись по дереву и бересте»; «Художественная обработка дерева, плетение их традиционных материалов (ивы, бересты, соснового корня, соломки и т.д.), столярное и токарное дело»; «Валенки и валяные изделия»; «Кузнецы и ювелиры»; «Гончарные изделия. Керамика»; «Хранить традиции».

Победители в каждой номинации получат диплом и денежный приз в размере 17 300 рублей за первое место, 11 500 рублей – за второе и 8 100 – за третье место.

Также традиционно состоится и детский конкурс «Ремесло. Дети». В нем могут участвовать ребята от 10 до 17 лет. Список номинаций включает: «Кружевоплетение», «Традиционный костюм, головные уборы и украшения», «Ткачество, вязание, вышивка, плетение и ткачество поясов», «Игровая текстильная кукла, лоскутное шитье», «Деревянная сказка», «Вдохновение» (изделия из дерева и бересты с традиционной росписью), «Жар-птица» (гончарные и керамические изделия). В каждой номинации выделяются категории «Традиция», то есть изделия созданы по традиционным образцам и «Авторские работы», если изделия созданы на основе традиционных технологий.

Кроме того, в программу фестиваля в этом году войдут деловой форум, обучающие семинары, встречи с мастерами, выставка-продажа изделий народных художественных промыслов, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.

Отправить заявку на участие можно до 20 мая. Все документы, необходимые заявителям, размещены в группе фестиваля https://vk.com/gorodremesel2024. Дополнительную информацию также можно получить по тел.: 8 (8172) 72-04-85, 72-06-58, 8 (953) 521-29-68 или в личных сообщениях указанной группы.