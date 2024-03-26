Заявки на экологический квест «Чистые игры» начали принимать в Вологде

В Вологде начали принимать заявки на экологический квест «Чистые игры», который пройдет в областном центра 20 апреля. Как пояснили в пресс-службе администрации города, принять участие в нем может любой желающий. Необходимое условие для участия – команда от 2-х до 4-х человек, которая должна быть зарегистрирована по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65fd3164f47e732cbfda8f03/.

Для квеста в Вологде выбраны 23 площадки:

1. Кремлевский парк – (Архиерейские пруды)

2. Ковыринский парк – (пруд Аппендикс, пруд Кузя-Мазя)

3. Парк Евковка и Евковский пруд

4. Территория вблизи МОУ «СОШ №16», берег реки Содема в мкрн. Тепличном

5. Территория парка Мира со стороны Заречья

6. Территория улицы Мохова 40-44

7. Колледж связи (Советский проспект, д.137)

8. Парк на Машиностроительной

9. Сретенская церковь (Набережная VI армии)

10. Пречистенская набережная (От Советского проспекта, д.37 до моста 800-летия)

11. Улица Поселковая (от Гагарина до Ильюшина)

12. Парк Мира со стороны Бурмагиных

13. село Молочное, улица Набережная (берег реки Вологды)

14. Территория у Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря

15. Набережная возле ВМД «Слобода» (Пречистенская набережная)

16. Скейт-парк «Яма»

17. Аллея Ильюшина

18. Парк около ДК «Льнокомбинат»

19. Территория по Московскому шоссе от д.4 до д.28

20. Территория около Городского семейного экологического центра

(микрорайон «Лоста», улица Центральная, 12)

21. Мкрн. Станкозавод (улица Залинейная)

22. Улица Рыбная от д. 1 «а» до улицы Кувшиновская

23. Территория под Ленинградским мостом