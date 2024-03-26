Череповецкий «Алмаз» завершил выступление в плей-офф Молодежной хоккейной лиги

Череповецкий «Алмаз» после третьего поражения ярославскому «Локо» завершил выступление в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

После двух матчей в Ярославле, где соперники обменялись победами, команды переехали в Череповец. В субботу из-за событий в Подмосковье, где днем ранее произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», было принято решение игру проводить при пустых трибунах. Это не пошло на пользу «Алмазу» и молодежка «жёлто-чёрных» уступила с сухим счётом 0:6.

Следующий матч решили сдвинуть на день вперёд, с воскресения на понедельник. «Алмазу» удалось дать бой фавориту. Открыв счёт на 6 минуте второго периода, отличился Михаил Лисенков. Гости сравняли счет в третьем периоде, завершив основное время вничью 1:1.

Решающей стала шестая минута овертайма. Игроки «Алмаза» получили двухминутный штраф за нарушение численного состава, чем воспользовались юные «железнодорожники», забросив победную шайбу. 1:2 в матче и 1:3 в серии в пользу ярославского клуба.