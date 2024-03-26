В Череповце возобновилось строительство жилого дома, который начали возводить в 2015 году

В Череповце возобновились работы на жилом доме на перекрестке Советского проспекта и Курсантского бульвара, который начали строить в 2015 году.

По словам мэра города Вадима Германова, первый застройщик смог лишь возвести кирпичную кладку до 3-го этажа, после чего работы на объекте остановились.

«Дальнейшая работа была приостановлена, и на первой линии Советского появился призрак недостроенной девятиэтажки», - рассказал Германов в соцсетях.

В настоящее время новый застройщик проводит обследование недостроенного здания, которое уже показало, что два этажа необходимо сносить и переделывать.

Здание в жилом комплексе «Покровский» будет девятиэтажным. Новый застройщик планирует завершить строительство в конце 2025 года.