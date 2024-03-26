300 детей из Белгородской области готова принять Вологодчина

[ Общество ]

Врио губернатора Георгий Филимонов заявил, что Вологодская область готова принять 300 детей из приграничной Белгородской области и разместить их в центрах дополнительного образования. Такая договоренность достигнута с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Мы готовы принять в наших региональных центрах 300 детей из Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Чтобы пребывание на Вологодчине стало для юных белгородцев максимально полезными, мы уже сейчас разрабатываем для них насыщенную культурную, образовательную и оздоровительную программу», - заявил Георгий Филимонов.

Для размещение белгородских детей готовятся несколько центров дополнительного образования. В учебно-методическом центре «Авангард» для детей готовятся тактические игры, творческие мастерские, а также встречи с известными людьми. В региональном центре «Импульс» дети смогут закрепить знания в робототехнике и 3D-моделировании.   

«На всех образовательных и культурных программах юных белгородцев будут сопровождать психологи, которые помогут максимально быстро и комфортно адаптироваться к новой обстановке», - уточнили в пресс-службе врио губернатора.

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