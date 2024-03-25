Вологжане завоевали два золота на первенстве России по французскому боксу

С 21 по 25 марта в Санкт-Петербурге прошло первенство России по савату - французскому боевому искусству, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами.

Соревнования прошли в полноконтактной дисциплине «комба».

В турнире принимали участие спортсмены более, чем из 16 регионов России от Санкт-Петербурга до Сахалина. В составе участников были титулованные спортсмены, в том числе чемпионы мира и Европы по савату и боксу.

Сборная Вологодской области была представления спортсменами вологодского клуба «Ринг» и Центра боевых искусств Череповца.

Вологжане завоевали по 2 золотых и бронзовых медали. Победителями соревнований стали Руслан Тихомиров из Вологды и Максим Колосов из Череповца.