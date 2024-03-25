Филиал ярославского медвуза могут разместить в педагогическом колледже

Филиал Ярославского медицинского университета может быть размещен в левом крыле здания на улице Батюшкова, д.2, где в настоящее время находится педагогический колледж. Как сообщает группа «Подскажите Вологда» в соцсетях, уже принято решение о выделении 16 млн рублей на капитальный ремонт помещений, а также почти 70 млн рублей на учебную, производственную и социальную инфраструктуру вуза.

Напомним, решение о появлении в областном центре филиала ярославского медуниверситета озвучил еще летом прошлого года экс-губернатор Олег Кувшинников. По его словам, уже велись переговоры с университетом Ярославля, чтобы открыть в Вологде филиал этого учебного заведения.

Идею также поддержал врио главы региона Георгий Филимонов.Для размещения филиала было найдено помещение на улице Конева, д.15. Правда, с таким решением оказались не согласны вологжане, поскольку в здании в настоящий момент работают детские спортивные секции.

На совещании в правительстве 15 января Филимонов распорядился найти другой вариант.