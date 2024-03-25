Супруга экс-форварда «Северстали» заплатит компенсацию за ДТП с ребенком

В Череповце городской суд взыскал компенсацию морального время с жены бывшего форварда «Северстали» Даниила Вовченко за ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Авария произошла 26 февраля на улице Батюшкова Череповца.

Яна Вовченко на Porsche Macan не заметила переходивших проезжую часть по «зебре» мужчину с 11-летней внучкой. В последний момент Вовченко применила экстренное торможение, однако ребенка зацепило машиной. В больнице у нее диагностировали ушибы ног и головы.

Позже судмедэксперт выдал заключение, что полученные травмы не несут временную нетрудоспособность. Сама Вовченко заплатила лишь штраф в размере 2000 рублей за нарушение ПДД. При этом она заявляла, что возместит компенсация за то, что «ребенок все-таки пострадал».

Спустя год, так и не дождавшись обещанной компенсации, родители девочки обратились в суд с требованием выплатить 300 000 рублей.

«Решением Череповецкого городского суда исковые требования удовлетворены частично: с Яны Вовченко-Александровой в пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 40 000 рублей, в пользу мамы – 20 000 рублей и в пользу бабушки - 10 000 рублей», - уточнили в областном суде.

Ранее сообщалось, что Даниил Вовченко на протяжении нескольких лет играл за ХК «Северсталь» и был признан одним из лучших бомбардиров клуба. В декабре 2023 года он подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», куда его позвал бывший главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин.