В Ростовской области построят глемпинг из сокольских плит

Завод «Сокол СиЭлТи», принадлежащий Segezha Group, изготовил более 9 000 CLT-плит для объектов туристической инфраструктуры в Ростовской области.

В Ростовской области в районе Ольгинки строят глэмпинг «Сны». Глэмпинг - это жизнь на природе с повышенным комфортом. Рядом с уникальным Солёным озером уже собрали 50 модулей, сейчас идут завершающие работы по внутренней отделке. В «Снах» номера рассчитаны на четырех человек, площадь каждого номера - 20 кв. м.

«Преимущества CLT-панелей для модульных объектов туриндустрии очевидны. Это скорость и простота сборки круглый год в любых климатических условиях, лёгкость и надежность, сейсмостойкость и пожаростойкость. Сэкономить можно за счет отказа от дорогого капитального фундамента, стоимость которого может достигать 25-30% от общей стоимости дома из традиционных материалов. Во внутренней отделке такие объекты практически не нуждаются. Строения теплые, экологичные, с минимальным углеродным следом, и при этом с возможностью выбора различных архитектурных решений. С учетом этих и других факторов строительство туристических объектов из CLT-панелей можно считать экономически обоснованным», - рассказал генеральный директор АО «Сокол СиЭлТи» Константин Пастухов.

Мощность завода «Сокол СиЭлТи» – 50 000 кубометров в год, что позволяет строить около 200 тыс. кв. м жилья. Предприятие производит CLT-плиты высокой заводской готовности. Здесь выпускают не только CLT-погонаж, но и обработанные согласно желаниям заказчика плиты: с дверными и оконными проемами, а также выемками для коммуникаций. В настоящее время CLT всё чаще применяют в проектах индивидуального жилищного строительства, социальной и туристической инфраструктуры – отелей, глэмпингов, СПА-центров, летних кинотеатров и ресторанов.