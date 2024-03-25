В Череповце владелец кафе заплатит 200 тысяч за проигрывание музыки

[ Общество ]

Череповецкая сеть кафе «Хочу кушать» заплатит 200 тысяч рублей за безлицензионное проигрывание музыки, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Российское авторское общество обратилось в суд о взыскании компенсации с ООО «Хочу кушать» за нарушение исключительного права на произведения.

РАО сослалось на нарушение ответчиком авторских прав на произведения путем публичного исполнения музыкальных произведений в помещении кафе «Хочу кушать» по адресу: г. Череповец, ул. Максима Горького. д. 20б.

В список композиций вошли треки зарубежных исполнителей: Purple Disco Machine & Sophie and the Giants - «In the dark», Olivia Addams - «Fool me once», Imagine Dragons - «Bones», Sans Souci - «Sweet harmony», Imanbek, Wiz Khalifa & KDDK - «Ordinary life», Shakira & Rauw Alejandro - «Te felicito», LP - «Lost on you», Klangkarussell - «Home», Filatov & Karas & Busy Reno - «Au revoir», Elton John & Britney Spears - «Hold me closer».

Чтобы не нарушать закон об авторском праве, предпринимателю следовало заключить лицензионный договор с истцом с выплатой соответствующего вознаграждения.

РАО заявлена и обоснована компенсация в общем размере 200 000 руб. - по 20 000 рублей за 10 нарушений авторских прав. Сумма взыскана с ООО «Хочу кушать».

Теги:
кафе авторские права музыка
 

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