Житель Кичгородка оформил на имя знакомого несколько кредитов

[ Общество ]

Житель Кичменгского Городка украл с банковской карты знакомого 47 тысяч рублей и оформил на него несколько кредитов, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Потерпевший обратился с заявлением в отделение МВД России «Кичменгско-Городецкое». Он рассказал, что с его карты незаконно списали деньги, а на его имя оформили кредиты.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний знакомый потерпевшего.

Подозреваемый рассказал, что перевел деньги с телефона приятеля и незаметно оформил кредиты в разных банках. Часть денег он вернул и закрыл займы, остальное потратил на ставки в букмекерских конторах. Мужчине удалось выиграть около 100 тысяч рублей, а остаток долга он фактически перевел организаторам ставок.

На данный момент мужчина обвиняется в краже. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Материальный ущерб в размере 247 тысяч рублей он возместил в полном объеме.

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кража кредиты ставки
 

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