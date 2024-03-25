В Вологде скончался заслуженный артист России Олег Наумов

В Вологде после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России, преподаватель областного колледжа искусств Олег Наумов. 17 марта Олег Анатольевич отметил 75-летний юбилей.

Как сообщает портал «Культура Вологодской области», Олег Наумов родился в Москве, а после окончания училища при Московской консерватории по классу виолончели в 1972 году приехал в Вологду, где начал совмещать работу в областной филармонии с педагогической деятельностью в музыкальном училище. Также в 1976 году он окончил Нижегородскую консерваторию.

«Олега Анатольевича знали, любили и ценили не только в Вологде и Вологодской области, но и далеко за ее пределами. Гастроли с сольными концертами по регионам России – Московской, Псковской, Новгородской, Архангельской областям – принесли ему заслуженную известность. Его часто приглашали в качестве концертмейстера виолончелей в Архангельский камерный оркестр, с которым он гастролировал в Финляндии, Швеции и Германии», - сообщает портал.

За время педагогической деятельности Олег Анатольевич выпустил десятки специалистов, которые в настоящее время успешно работают как на Вологодчине, так и далеко за ее пределами.

В 1998 году Олегу Наумову было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Также неоднократно он награждался почетными грамотами, а в 2009 и 2015 годах – грамотами губернатора Вологодской области.