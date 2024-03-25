Значительное потепление обещают вологодские синоптики в последнюю неделю марта

[ Общество ]

Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта. В первую половину недели прогнозируется кратковременное похолодание. Сегодня атлантический циклон покинет территорию региона, открыв путь холодному воздуху. Завтра днем температура воздуха составит до +8 градусов, без существенных осадков. Примерно такая же погода сохранится в среду.  

«В ночь на четверг похолодание выйдет на пик, на западе и в центре будет около ноля градусов, на востоке до -11 градусов мороза. Днем территорию области пересечет теплый атмосферный фронт, после прохождения которого в регион устремится теплый воздух с юга. Температурный фон начнет повышаться, максимальная температура составит до +9 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В пятницу продолжится потепление, ночью столбики термометров будут показывать около ноля градусов, днем до +10 градусов, пройдет небольшой дождь. Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов.

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